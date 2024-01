Hamborner REIT Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Hamborner REIT AG hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 6,67 EUR verzeichnet, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 6,81 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von +2,1 Prozent zum GD200 und bewertet die Aktie als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 6,59 EUR, was einen Abstand von +3,34 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Gesamtnote für die Aktie als "Neutral" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung rund um Hamborner REIT AG hin. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während auch neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Einschätzungen und Stimmungen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 aktuell bei 52 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 47,1, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält die Hamborner REIT AG somit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich daher insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für die Hamborner REIT AG.