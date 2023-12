Hamborner REIT Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die technische Analyse der Hamborner REIT AG zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 6,69 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs 6,84 EUR beträgt. Dies entspricht einer Distanz von +2,24 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 6,5 EUR, was einer Distanz von +5,23 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hamborner REIT AG liegt bei 34,48, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 47,49, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen abgegeben wurden. In den letzten Tagen wurden jedoch vorwiegend negative Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der letzten Monate zeigt keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Hamborner REIT AG-Aktie insgesamt.