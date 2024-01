Hamborner REIT Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Hamborner REIT AG Aktie wurde in Bezug auf Sentiment und Buzz neutral bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz war im Vergleich zur üblichen Aktivität neutral. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergab ebenfalls eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft war. In Bezug auf die technische Analyse erhielt das Unternehmen auch eine neutrale Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führten zu neutralen Ratings.

In den sozialen Medien wurde die Hamborner REIT AG Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wurde daher insgesamt als gut eingestuft. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutete ebenfalls darauf hin, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Somit erzeugte die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine gute Bewertung.