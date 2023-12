Hamborner REIT Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Anleger-Stimmung bei Hamborner REIT AG in den sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den Diskussionen der letzten Wochen wurden jedoch vor allem negative Themen hervorgehoben, was zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hamborner REIT AG-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,69 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs betrug 6,68 EUR, was einer Differenz von -0,15 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (6,48 EUR) zeigt mit einem letzten Schlusskurs von +3,09 Prozent eine ähnliche Tendenz, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (47,25) zeigt keine extremen Werte und führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien wird Hamborner REIT AG langfristig eine mittlere Aktivität zugeschrieben, was zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.