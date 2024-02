Hamborner REIT Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Hamborner REIT AG-Aktie wird aus charttechnischer Sicht bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und des aktuellen Kurses. Die Abweichung von -4,1 Prozent führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Eine andere Bewertung ergibt sich beim vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 52,86 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Hamborner REIT AG-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Hamborner REIT AG ist insgesamt positiv, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einem "Gut"-Rating führt. Allerdings hat sich in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Hamborner REIT AG-Aktie aus technischer Analyse, RSI und Anlegerstimmung.