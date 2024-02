Hamborner REIT Aktie: Wann tut sich was?

In den vergangenen Tagen war die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Gesprächsstimmung der Anleger überwiegend positiv in Bezug auf die Hamborner REIT AG. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" und schätzt das Anleger-Sentiment dementsprechend als "Gut" ein.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Hinweise zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Hamborner REIT AG zeigten sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Hamborner REIT AG liegt bei 51,11, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hamborner REIT AG-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,58 EUR. Der aktuelle Schlusskurs (6,42 EUR) weicht um -2,43 Prozent davon ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Hamborner REIT AG-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.