Hamborner REIT Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit der Hamborner REIT AG diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "gut"-Einschätzung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Hamborner REIT AG wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, und diesem Signal wird die Bewertung "gut" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt "guten" Langzeitstimmung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle Wert für die Hamborner REIT AG beträgt 33,33, was als "neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 45, was ebenfalls als "neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hamborner REIT AG-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen, was eine Abweichung von +2,25 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung von +3,96 Prozent, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik daher ein "neutral"-Rating.