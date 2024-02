Hamborner REIT Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hamborner REIT AG liegt bei 93,94 und deutet auf eine überkaufte Situation hin. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Bei einer Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt der RSI einen Wert von 65, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Schlecht".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber der Hamborner REIT AG. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für das Unternehmen.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie aktuell bei 6,61 EUR, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst steht bei 6,36 EUR, was einem Abstand von -3,78 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 6,72 EUR, was einer Differenz von -5,36 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Bei der Betrachtung der langfristigen Kommunikation im Netz erhält die Hamborner REIT AG für die Diskussionsintensität eine Einschätzung als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.