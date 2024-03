Hamborner REIT Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Das Anleger-Sentiment bezüglich der Hamborner REIT AG ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen rund um das Unternehmen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die langfristige Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls ein positives Bild, jedoch mit unterdurchschnittlicher Aktivität und einer negativen Veränderung der Stimmung für die Hamborner REIT AG. Daher wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Hamborner REIT AG-Aktie eine neutrale Einstufung. Der RSI7 liegt bei 16,13, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 41,18 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hamborner REIT AG-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine geringfügige Abweichung von -0,46 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einer Abweichung von -0,31 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf.

Zusammenfassend erhält die Hamborner REIT AG-Aktie somit eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments, während die langfristige Stimmungslage und die technische Analyse auf eine neutrale bis negative Bewertung hindeuten.