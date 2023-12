Hamborner REIT Aktie: Keine Angst!

Die Hamborner REIT AG-Aktie wird im Rahmen einer technischen Analyse betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 6,69 EUR. Der letzte Schlusskurs von 6,68 EUR liegt in ähnlicher Höhe, mit einem Unterschied von -0,15 Prozent. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 6,48 EUR, was einem annähernden Wert des letzten Schlusskurses (+3,09 Prozent) entspricht. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Hamborner REIT AG-Aktie im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hamborner REIT AG-Aktie beträgt aktuell 36, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 47,25) ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Hamborner REIT AG.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Für die Hamborner REIT AG wurde eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Hamborner REIT AG in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Die verschiedenen Analysen führen insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung der Hamborner REIT AG-Aktie.