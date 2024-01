Hamborner REIT Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Diskussionen über die Hamborner REIT AG in den sozialen Medien spiegeln deutlich positive Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Meinungen, was darauf hinweist, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Die Aktienkurse zeigen ebenfalls positive Entwicklungen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7 EUR, was einem Anstieg von 5,11 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die kurzfristige Analyse basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs sich nur um 4,63 Prozent über dem Durchschnitt befindet. Insgesamt erhält Hamborner REIT AG jedoch eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 29,79, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Hamborner REIT AG für diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".