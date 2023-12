Hamborner REIT Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Hamborner REIT AG hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 6,68 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 6,82 EUR liegt. Der Abstand zum GD200 beträgt +2,1 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 6,52 EUR, was einer Distanz von +4,6 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung "Neutral" für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen viele positive Meinungen und Themen rund um die Hamborner REIT AG, was zu dem Urteil führt, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf und führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Hamborner REIT AG.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 36,36, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,08 und resultiert ebenfalls in einer Einstufung als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtrating "Neutral" für die Aktie.