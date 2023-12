Hamborner REIT Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Anlegerstimmung rund um die Hamborner REIT AG ist derzeit eher neutral. In Kommentaren und Meinungen auf sozialen Medien wurden in den letzten beiden Wochen vermehrt negative Einschätzungen geäußert, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Aus Sicht der Redaktion ist dies ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen neutral bewertet werden sollte.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Hamborner REIT AG mit einem Kurs von 6,13 EUR derzeit -4,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "neutral". Betrachtet man hingegen die letzten 200 Tage, liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -10,38 Prozent, was eine schlechte Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "neutral" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass es wenig Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmung rund um die Hamborner REIT AG gab. Daher erhält das Unternehmen eine schlechte Bewertung für diesen Faktor. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt derzeit bei 72,73 Punkten, was darauf hinweist, dass die Hamborner REIT AG überkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Bereich als "schlecht" bewertet. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation an und erhält daher eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird das Wertpapier der Hamborner REIT AG daher als "schlecht" eingestuft.