Hamborner REIT Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die Hamborner REIT AG beträgt 72,41, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich dieser Wert auf 62,32, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich damit ein Gesamtbild mit einem Rating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell zeigen sich vor allem positive Meinungen zu Hamborner REIT AG in den sozialen Medien. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der Hamborner REIT AG-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 6,63 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,56 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität und kaum Änderungen in der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für Hamborner REIT AG führt.

