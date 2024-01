Hamborner REIT Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

In den letzten zwei Wochen wurde die Hamborner REIT AG von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt kann daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Zahlen und Daten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Bereich hat die Hamborner REIT AG in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was auch als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Hamborner REIT AG daher auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument aus der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Hamborner REIT AG liegt derzeit bei 82,61 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,3, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher abweichend als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Hamborner REIT AG in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Hamborner REIT AG derzeit auf 6,65 EUR, während der tatsächliche Kurs bei 6,7 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 6,74 EUR, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Gesamtnote für die Hamborner REIT AG als "Neutral" vergeben.