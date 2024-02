Hamborner REIT Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) der Hamborner REIT AG-Aktie hat sich in den letzten 7 Tagen auf 77 eingestellt, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dadurch wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Hamborner REIT AG.

Von einem technischen Standpunkt aus gesehen, liegt der Kurs der Hamborner REIT AG-Aktie von dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage um -3,12 Prozent entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so beläuft sich die Distanz zum gleitenden Durchschnitt auf -1,51 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen gegenüber der Hamborner REIT AG-Aktie war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Ebenso wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um die Aktie aufgegriffen. Daher wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf die Hamborner REIT AG-Aktie deuten auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für die Hamborner REIT AG in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".