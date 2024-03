Hamborner REIT Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Anleger-Stimmung bei Hamborner REIT AG ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen in den Diskussionen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Titels führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hamborner REIT AG-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,55 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,46 EUR weicht somit um -1,37 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (6,56 EUR) weist mit einer Abweichung von -1,52 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf.

Bei der Sentiment und Buzz-Analyse zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt und eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hamborner REIT AG-Aktie hat einen Wert von 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Hamborner REIT AG.