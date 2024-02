Hamborner REIT Aktie: Aus und vorbei!

Die Hamborner REIT AG-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen. Verglichen wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dabei ergab sich eine Abweichung von -4,1 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Ebenso wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet. Hier lag der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls herangezogen, um die überkaufte oder überverkaufte Situation der Hamborner REIT AG-Aktie zu bewerten. Der 7-Tage-RSI lag bei 52,86 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen ergab, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Somit erhielt Hamborner REIT AG eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Hamborner REIT AG in den Diskussionsforen und sozialen Medien war insgesamt positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte. Daher erhielt die Aktie in diesem Punkt ein "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Die Kommunikationsfrequenz hingegen blieb unverändert. Insgesamt erhielt Hamborner REIT AG auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.