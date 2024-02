Hamborner REIT Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Anleger-Stimmung bei Hamborner REIT AG in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Die Diskussionen konzentrierten sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich auf positive Themen, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt. Somit erhält die Anleger-Stimmung insgesamt die Einschätzung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hamborner REIT AG ergibt sich für den RSI7 aktuell eine "Neutral"-Bewertung, da er bei 53,62 Punkten liegt und damit anzeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,46 und zeigt ebenfalls an, dass Hamborner REIT AG weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält das Hamborner REIT AG-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass Hamborner REIT AG auf Basis des gleitenden Durchschnitts, sowohl auf 50- als auch auf 200-Tages-Basis, mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der letzte Schlusskurs liegt in beiden Fällen auf ähnlichem Niveau wie die jeweiligen Durchschnittswerte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien neigt zu besonders negativen Themen, weshalb dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet wird. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst bekommt Hamborner REIT AG für diese Stufe daher ein "Schlecht" für das Stimmungsbild.