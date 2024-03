Hamas-Mitglied bei Luftschlag im Libanon getötet

BEIRUT (dpa-AFX) - Bei einem Luftangriff ist israelischen Armeeangaben zufolge am Mittwoch nahe der libanesischen Küstenstadt Tyros ein Hamas-Mitglied getötet worden. Der Mann soll laut Armee für Terroranschläge gegen israelische und jüdische Ziele in mehreren Ländern verantwortlich gewesen sein.

Die Islamistenorganisation bestätigte den Tod. Demnach handelte es sich um einen Palästinenser aus einem Flüchtlingslager nahe der Hafenstadt. Der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur NNA zufolge kam bei dem Angriff noch ein weiterer Mann ums Leben. Dabei soll es sich um einen Syrer handeln, der zufällig an dem Ort des Luftangriffs war.

Der Angriff nahe Tyros schürt Ängste vor einer weiteren Eskalation der Auseinandersetzungen zwischen dem israelischen Militär und Militanten im Libanon, weil er den Berichten zufolge relativ nahe der Stadt und von Wohngebieten stattfand. Bereits in den vergangenen Tagen lösten israelische Luftangriffe tief im Nordosten des Libanons - etwa 100 Kilometer von der Grenze zu Israel - Befürchtungen aus, dass die Feindseligkeiten sich ausweiten. Die Schiitenmiliz Hisbollah hatte als Reaktion nach eigenen Angaben am Dienstag unter anderem etwa 100 Raketen auf zwei israelische Militärbasen auf den von Israel besetzten Golanhöhen gefeuert.

Die libanesische Regierung kündigte am Mittwoch an, Beschwerde beim UN-Sicherheitsrat einzulegen. Sie warf Israel vor, bei den Angriffen in den vergangenen Tagen Zivilisten in Wohngebieten ins Visier genommen zu haben. Noch größere Sorge rufe hervor, "dass sich diese Eskalation in Gebieten ereignet, die weit von der südlichen Grenze des Libanons liegen, was auf Israels Bestreben hindeutet, den Konflikt auszuweiten und die gesamte Region in den Krieg zu ziehen", sagte der libanesische Außenminister Abdullah Bou Habib einer Mitteilung zufolge.

Seit Beginn des Gaza-Krieges als Folge des Terrorüberfalls und der Massaker der Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel kommt es laufend zu Konfrontationen zwischen Israels Armee und militanten Gruppierungen in der israelisch-libanesischen Grenzregion. Die Hamas unterhält enge Verbindungen zu der im Libanon einflussreichen Schiitenmiliz Hisbollah. Außerdem hat die Hamas großen Einfluss in palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon. Israel will erreichen, dass sich die Hisbollah wieder hinter den 30 Kilometer von der Grenze entfernten Litani-Fluss zurückzieht - so wie es eine UN-Resolution aus dem Jahr 2006 vorsieht./cmy/DP/stw