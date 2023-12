Hamas-Angriff auf Israel: Trudeau trauert um kanadische Opfer

OTTAWA (dts Nachrichtenagentur) - Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat bekannt gegeben, dass sich ein weiterer kanadischer Staatsbürger unter den Opfern des Angriffs der Hamas auf Israel vom 7. Oktober befindet. Man wisse jetzt, dass eine weitere Frau aus Kanada unter den Opfern sei, schrieb Trudeau am Samstag auf Twitter. "Die Nachricht bricht mir das Herz und ich denke immer an die Lieben aller acht Kanadier."

Wie viele kanadische Staatsbürger sich noch in den Händen der Hamas befinden, ist nicht bekannt. "Während wir trauern, bekräftigen wir unsere Verurteilung der Hamas und fordern die bedingungslose und sofortige Freilassung aller Geiseln", so Trudeau. Nach israelischen Angaben befinden sich noch immer über 120 Geiseln in den Händen der Hamas.

