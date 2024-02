Hamamatsu Photonics KK Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse der Hamamatsu Photonics Kk-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 5434 JPY lag, was einem Unterschied von -14,97 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 6390,39 JPY entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 5763,96 JPY (-5,72 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Hamamatsu Photonics Kk-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie Kommentare in sozialen Medien eingeschätzt werden. Die Analyse von Kommentaren zu Hamamatsu Photonics Kk auf sozialen Plattformen ergab, dass diese neutral waren, ebenso wie die Themen, die von den Nutzern in den vergangenen Tagen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hamamatsu Photonics Kk-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen (Wert: 62) als auch in den letzten 25 Handelstagen (Wert: 63,73). Somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hamamatsu Photonics Kk. Die Intensität der Diskussionen um das Unternehmen war unwesentlich mehr oder weniger als normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, die Stimmung der Anleger und der Relative Strength Index ein "Neutral"-Rating für die Hamamatsu Photonics Kk-Aktie.