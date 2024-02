Hamamatsu Photonics KK Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Hamamatsu Photonics Kk-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6381,46 JPY verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5393 JPY, was einem Unterschied von -15,49 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 5760,98 JPY liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,39 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hamamatsu Photonics Kk-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung nach einfacher Charttechnik.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine starke Aktivität und eine positive Änderung der Stimmung für die Aktie von Hamamatsu Photonics Kk. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Das Anleger-Sentiment zeigt eine überwiegend positive Meinung und eine mangelnde Beschäftigung mit positiven oder negativen Themen rund um Hamamatsu Photonics Kk. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Hamamatsu Photonics Kk-Aktie.

