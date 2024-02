Hamamatsu Photonics KK Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die technische Analyse der Hamamatsu Photonics Kk-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 5393 JPY lag, was einem Unterschied von -15,49 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 6381,46 JPY entspricht. Somit wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 5760,98 JPY (-6,39 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hamamatsu Photonics Kk-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hamamatsu Photonics Kk-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 68, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 61,93 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine starke Aktivität darstellen. Auch die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf die Aktie von Hamamatsu Photonics Kk ist positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und die Diskussionen weder stark positiv noch negativ waren. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Hamamatsu Photonics Kk-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength Index, dem Sentiment und dem Anleger-Sentiment.