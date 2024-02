Hamakyorex Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen gegenüber Hamakyorex grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Hamakyorex daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Hamakyorex. Eine Änderung wäre feststellbar, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hätte. Da keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher erhält Hamakyorex in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Hamakyorex liegt bei 89,66 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 65,33 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hamakyorex-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3890,38 JPY nur eine Abweichung von -1,29 Prozent zum aktuellen Kurs von 3840 JPY aufweist. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 4034,1 JPY nahe dem letzten Schlusskurs und weist eine Abweichung von -4,81 Prozent auf. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.