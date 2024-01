Hamakyorex Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Für die Hamakyorex-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 4, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird der RSI25 mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Hamakyorex ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Hamakyorex-Aktie derzeit bei 3787,95 JPY liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs mit 4195 JPY einen Abstand von +10,75 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 3936,9 JPY, was einer Differenz von +6,56 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich ein "Gut"-Befund basierend auf beiden Zeiträumen.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Hamakyorex zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Hamakyorex ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass der Relative Strength Index, die technische Analyse und das Sentiment der Anleger zu einer neutralen bis positiven Bewertung der Hamakyorex-Aktie führen.