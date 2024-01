Hamakyorex Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die technische Analyse der Hamakyorex-Aktie zeigt eine Abweichung von +5,48 Prozent des aktuellen Kurses (3975 JPY) vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3768,38 JPY. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs (3906,2 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,76 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Hamakyorex neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers bekommt Hamakyorex insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Hamakyorex-Aktie einen RSI7-Wert von 58,97, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie einen RSI25-Wert von 50,71, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hamakyorex. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Hamakyorex wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.