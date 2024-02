Hamakyorex Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Aktienanalyse von Hamakyorex zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Hamakyorex als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die Stimmung gegenüber Hamakyorex auf sozialen Plattformen ist überwiegend positiv, und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Zusammenfassend wird Hamakyorex hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hamakyorex liegt bei 66,2, was als eine neutrale Situation betrachtet wird. Ebenso bewegt sich der RSI25 bei 63, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In technischer Hinsicht ist die Hamakyorex derzeit -3,05 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral". Die Aktie wird daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.