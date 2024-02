Hamakyorex Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Hamakyorex heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 86,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Hamakyorex überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark schwankend und zeigt, dass Hamakyorex auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Hamakyorex-Wertpapier insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten beiden Wochen wurde Hamakyorex von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anlegerstimmung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher erhält Hamakyorex in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Hamakyorex. Der GD200 des Wertes verläuft bei 3885,03 JPY, während der Kurs der Aktie bei 3905 JPY liegt, was einer Abweichung von +0,51 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von -3,36 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Hamakyorex eine Gesamtbewertung als "Neutral" basierend auf verschiedenen Faktoren und Analysen.