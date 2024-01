Hamak Gold Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

In den letzten zwei Wochen wurde die Hamak Gold von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Des Weiteren wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Schlecht" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI hat die Hamak Gold aktuell den Wert 50, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 50, was ebenfalls als Signal für eine neutrale Einstufung gilt. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich die Hamak Gold hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich für Hamak Gold in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Hamak Gold mit einem Kurs von 0.0725 GBP inzwischen -98,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -98,8 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.