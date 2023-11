Hamak Gold Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die technische Analyse von Aktien ist eine wichtige Methode, um den aktuellen Trend eines Wertpapiers zu bewerten. Eine Möglichkeit hierfür ist die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses über einen bestimmten Zeitraum. Für die Hamak Gold-Aktie ergibt sich auf Basis der letzten 200 Handelstage ein aktueller Wert von 6,95 GBP. Dies liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 7,25 GBP, was einem Unterschied von +4,32 Prozent entspricht. Auf Grundlage dieser Berechnung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 7,36 GBP liegt, führt zu einer ähnlichen Bewertung von "Neutral".

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen in Relation setzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Hamak Gold liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso verhält es sich mit dem RSI25, der mit einem Wert von 51,24 ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein entscheidender Faktor bei der Bewertung einer Aktie. Für Hamak Gold wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist für die Einschätzung einer Aktie relevant. In Bezug auf die Hamak Gold-Aktie zeigt sich hier eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit erhält Hamak Gold insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für verschiedene Analyseindikatoren.