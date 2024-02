Halozyme Therapeutics Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser technische Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Halozyme Therapeutics zeigt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 22,11 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Halozyme Therapeutics also eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ein Durchschnitt von 37,35 USD für den Schlusskurs der Halozyme Therapeutics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 35,49 USD, was einem Unterschied von -4,98 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 36,65 USD erhält die Aktie aufgrund des nahe am gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Halozyme Therapeutics also auch aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten erhielt die Halozyme Therapeutics-Aktie 6 "Gut"-Einstufungen, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 67,18 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Halozyme Therapeutics also von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Die Analyse von Kommentaren und Befunden zu Halozyme Therapeutics auf sozialen Medien zeigt überwiegend positive Stimmung. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Halozyme Therapeutics aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt. Insgesamt wird daher festgestellt, dass Halozyme Therapeutics in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.