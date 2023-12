Halozyme Therapeutics Aktie: Jubelschreie!

Halozyme Therapeutics erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose beträgt 59,57 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 61,44 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Zahlen wird das Wertpapier von Analysten als "Gut" empfohlen.

In Bezug auf die Stimmung und Diskussionen im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer negativen Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Stimmungsänderungsrate negativ entwickelt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Halozyme Therapeutics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 37,51 USD lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war größtenteils positiv, mit neun positiven und vier negativen Tagen in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich für Halozyme Therapeutics eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" basierend auf den verschiedenen Analysen und Einschätzungen.