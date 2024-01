Halozyme Therapeutics Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen analysiert. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Halozyme Therapeutics liegt bei 28,33, was als „gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 58,8 und deutet ebenfalls auf eine „neutral“-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie also als „gut“ bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Halozyme Therapeutics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 37,48 USD, was zu einer „neutralen“ Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem „neutralen“ Rating versehen.

Im Branchenvergleich verzeichnete Halozyme Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,83 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 24,83 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -60,65 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie mit einer Unterperformance von 52,62 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem insgesamt „schlechten“ Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Halozyme Therapeutics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von „neutral“ führt. Daher ergibt sich insgesamt eine „neutrale“ Einschätzung der Anleger-Stimmung.