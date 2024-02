Mit Halo Food wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine bekannte Kennzahl, die zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses herangezogen wird. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der RSI von Halo Food liegt bei 50, was ihn als "Neutral" einstuft. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Die Diskussionen über Halo Food in den sozialen Medien spiegeln aktuell eine überwiegend negative Stimmung und Einschätzungen wider. In den letzten beiden Wochen wurden vermehrt negative Meinungen geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Halo Food als "Schlecht" angemessen bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich jedoch eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung. Unter diesem Gesichtspunkt erhält Halo Food für diese weichen Faktoren die Einschätzung "Gut". Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Gut"-Wert für die Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Halo Food derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Sowohl der GD200 (0,01 AUD) als auch der GD50 (0,01 AUD) weisen eine Abweichung von -30 Prozent auf, was zu der Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.