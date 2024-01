Halo Food Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Halo Food wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der ebenfalls bei 50 liegt und somit auch eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Halo Food, der bei 0,007 AUD liegt, als "Schlecht"-Signal bewertet, da er um 30 Prozent vom GD200 (0,01 AUD) entfernt ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 0,01 AUD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand ebenfalls 30 Prozent beträgt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Halo Food wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen Wochen wurden weder besonders positive noch negative Themen bei den Diskussionen registriert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Es konnten auch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird Halo Food in der Gesamtbewertung daher als "Neutral" eingestuft.