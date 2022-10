Halo Collective-Aktie: Auf dem Weg ins Nirvana?

Es gab Zeiten, da wurde die Halo Collective-Aktie in gewissen Kreisen als eine Art Geheimtipp gehandelt. Davon ist aber schon seit Längerem so überhaupt nichts mehr zu spüren. Mit den Kursen ging es in den letzten Monaten immer weiter in die Tiefe und auch Fundamentalindikatoren können schon lange nicht mehr überzeugen. Im Gegenteil, vor rund vier Wochen musste Halo Collective… Hier weiterlesen