Halma Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Halma":

Die Aktie von Halma wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 34,07 insgesamt 57 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten" von 80,09. Daher erhält die Aktie gemäß der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Halma insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist, bestehend aus 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Aktuelle Reports zeigen eine ähnliche Beurteilung, was zu einem "Neutral"-Rating für das Halma-Wertpapier im letzten Monat führt. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -2,1 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Halma daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt.

Der Aktienkurs von Halma erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,47 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Überperformance von 11,97 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite mit 14,26 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine positive Bewertung, da der Schlusskurs der Halma-Aktie sowohl über dem 200-Tages-Durchschnitt als auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Aktie von Halma gemäß der fundamentalen Analyse als unterbewertet eingestuft wird, während die Analystenmeinungen zu einem neutralen Rating führen. In Bezug auf den Aktienkurs und die technische Analyse wird die Aktie jedoch positiv bewertet.