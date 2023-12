Halma Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Halma":

Die technische Analyse zeigt, dass die Halma derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2154,09 GBP, während der Aktienkurs bei 2250 GBP liegt, was einer Abweichung von +4,45 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 2006,45 GBP, was einer Abweichung von +12,14 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Halma-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-RSI) Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Halma mit -4,25 Prozent um mehr als 5 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite von Halma mit 0,98 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysten geben insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Halma, da 1 Buc, 3 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Die kurzfristige institutionelle Sicht wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, wobei das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 2230 GBP liegt, was einer Entwicklung um -0,89 Prozent entspricht und daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.