Halma Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Halma wurden sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der längere RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt bei 74,43 Punkten, was bedeutet, dass die Halma-Aktie als überkauft eingestuft wird. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt die Halma-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung. Basierend auf diesen Bewertungen ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 2230 GBP, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 2177 GBP eine erwartete Kursentwicklung von 2,43 Prozent darstellt. Zusammen mit den Analystenbewertungen führt dies zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 2163,32 GBP, was nahe dem aktuellen Schlusskurs liegt und daher zu einer neutralen Bewertung führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem Durchschnitt liegt.

Die Dividendenrendite von Halma beträgt derzeit 1,03 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10,25 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse und der Bewertung der Analysten eine neutrale bis negative Einschätzung der Halma-Aktie.