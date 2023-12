Halma Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "HALMA":

Derzeit hat die Halma-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33, was bedeutet, dass die Börse 33,85 Euro für jeden Euro Gewinn von Halma zahlt. Dies ist 55 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 74. Aufgrund dessen gilt der Titel als unterbewertet und wird daher auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Analysten bewerten die Halma-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 2230 GBP, was einem Abwärtspotenzial von -2,62 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Halma-Aktie 2157,14 GBP erreicht, während der aktuelle Kurs bei 2290 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +6,16 Prozent und der GD50 liegt bei 2036,92 GBP, was einem Abstand von +12,42 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit zehn Tagen, an denen positive Themen dominierten, im Vergleich zu zwei Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Halma-Aktie.