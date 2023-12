Halma Aktie: Jetzt aber!

Die Halma-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht" Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Halma. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (2230 GBP) hat das Wertpapier ein Abwärtspotenzial von -2,62 Prozent, was der Empfehlung "Neutral" entspricht. Insgesamt erhält Halma eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analysekategorie.

Was die Fundamentaldaten betrifft, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 33. Das bedeutet, dass die Börse 33,85 Euro für jeden Euro Gewinn von Halma zahlt. Im Vergleich zu vergleichbaren Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 55 Prozent, was zu einer "Gut"-Einstufung auf Basis des KGV führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Halma mit einer Rendite von -4,25 Prozent um mehr als 4 Prozent darüber. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -4,59 Prozent, wobei Halma mit 0,34 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im letzten Jahr erhält Halma ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden berücksichtigt. Die Diskussionsintensität im Netz hat in den letzten Monaten zugenommen, was zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Faktor führt. Ebenso wurde eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Halma daher als "Gut"-Wert eingestuft.