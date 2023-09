Halliburton Quartalsprognosen: Umsatzsteigerung und Gewinnwachstum erwartet

In gut einem Monat wird das Unternehmen Halliburton, mit Sitz in Houston, Vereinigte Staaten, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Aber was erwartet die Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn? Und wie entwickelt sich die Halliburton Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die Veröffentlichung der Quartalszahlen steht in 39 Tagen an. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 34,58 Mrd. EUR und die Anleger sowie Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Analysen rechnen Experten mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 konnte Halliburton einen Umsatz von 4,99 Mrd. EUR verzeichnen, für das aktuelle Quartal wird ein Anstieg um +9,90 Prozent auf 5,47 Mrd.EUR erwartet. Auch der Gewinn soll eine Veränderung erfahren und...