Halliburton-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Aktie von Halliburton hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 36,05 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 36,66 USD, was einer Differenz von +1,69 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 38,09 USD zeigt mit einem letzten Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts eine Abweichung von -3,75 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Halliburton ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,45 auf, was 60 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" (31,23). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Im Vergleich zur Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnete Halliburton in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,12 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 19,51 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -19,39 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Halliburton insgesamt 10 Analystenbewertungen, wovon 10 als "Gut" eingestuft wurden. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 48,1 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 31,21 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Halliburton somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, eine "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Perspektive, ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich und eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.

