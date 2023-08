Halliburton Aktie zeigt solide Performance: Optimistische Prognosen vor Quartalszahlen

In den letzten Wochen konnte die Aktie eine solide Performance zeigen und hat sich positiv entwickelt. Die 30-Tage-Performance liegt bei +0,29%, was darauf hindeutet, dass Investoren optimistisch in die Quartalszahlen blicken.

Die Analysten sind ebenfalls zuversichtlich und prognostizieren auf Jahressicht einen Anstieg des Umsatzes um +14,90% und des Gewinns um +42,80%. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 1,96 EUR liegen. Diese Schätzungen spiegeln das Vertrauen der Analysten in das Unternehmen wider und können für potenzielle Aktionäre attraktiv sein.

Auch aus charttechnischer Sicht gibt es positive Signale. Kurzfristig wird eine Unterstützung bei Halliburton erwartet. Dies könnte bedeuten, dass der Kurs sich weiterhin stabil entwickelt und potenzielle Gewinne für Aktionäre mitbringt.

Es bleibt abzuwarten, wie...