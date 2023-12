Halliburton Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Halliburton nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Wenn wir den Aktienkurs von Halliburton mit anderen Unternehmen aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche vergleichen, zeigt sich eine Underperformance von -20,1 Prozent. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 20,21 Prozent gestiegen sind, konnte Halliburton lediglich eine Performance von 0,12 Prozent erzielen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Halliburton-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (59,17) führen zu einem "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs von 36,21 USD liegt nur leicht über dem GD200 (36,06 USD), was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Jedoch zeigt der GD50 mit einem Kurs von 37,95 USD einen Abstand von -4,58 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Zusammenfassend wird die Halliburton-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz, Branchenvergleich Aktienkurs, Relative Strength Index und technische Analyse als "Neutral" bewertet.

Halliburton kaufen, halten oder verkaufen?

