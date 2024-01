Halliburton Aktie: Was macht der Markt?

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Halliburton in den letzten Wochen kaum verändert ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral, wobei in den letzten Tagen besonders negative Themen im Mittelpunkt standen. Insgesamt wird die Einschätzung daher als "Neutral" bewertet, obwohl sich aus den sozialen Medien auch zwei "Schlecht"- und drei "Gut"-Signale ableiten lassen.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Halliburton insgesamt 10 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wird. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 31,53 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von 0,12 Prozent erzielt, was 20,47 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

