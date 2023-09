Halliburton Aktie: Starke Zuwächse erwartet - Positiver Trend bestätigt durch Quartalszahlen

Die Halliburton Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Entwicklung gezeigt. Mit einem Plus von über 50% konnten Aktionäre hohe Gewinne erzielen. Doch wie wird sich die Aktie in Zukunft entwickeln?

Laut Analysten und Charttechnik sind die Aussichten weiterhin positiv. Die Quartalszahlen für das 3. Quartal werden voraussichtlich ein Umsatzplus von fast 10% zeigen, während der Gewinn um mehr als 28% steigen soll. Auch auf Jahressicht werden starke Zuwächse erwartet, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn.

Diese positiven Prognosen spiegeln sich bereits im aktuellen Kurs wider. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um über 2% gestiegen, was zeigt, dass Aktionäre optimistisch sind und auf weiteres Wachstum setzen.

Auch die Analysten sind optimistisch gestimmt und sehen Potenzial für weitere Gewinne. Auf Sicht von...