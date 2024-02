Halliburton Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Anhaltspunkte für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Halliburton zeigt die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings ergab die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Halliburton zeigt eine Ausprägung von 34,34, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance liegt Halliburton mit einer Rendite von -0,87 Prozent mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Die Analysten geben eine durchschnittliche Kursprognose von 47 USD ab, was ein Aufwärtspotenzial von 33,79 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für Halliburton. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung.