Halliburton Aktie: Quartalszahlen zeigen anhaltenden Aufwärtstrend und Gewinnsteigerung

Halliburton, eines der größten Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie mit Hauptsitz in Houston, Texas, wird in 47 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Halliburton-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 33,16 Mrd. EUR ist Halliburton ein wichtiger Player auf dem Markt. Die Analysten rechnen damit, dass das Unternehmen im vergangenen Quartal einen leichten Umsatzanstieg verzeichnen konnte. Im dritten Quartal 2022 erzielte Halliburton einen Umsatz von 4,97 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass dieser um etwa 9,90 Prozent auf 5,44 Mrd. EUR gestiegen ist. Auch der Gewinn soll sich verbessert haben und voraussichtlich um ca. 28,30 Prozent auf 647,07 Mio. EUR angewachsen sein.

Auf...